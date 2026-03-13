Уменьшена территория Жусандалинской заповедной зоны
"Уменьшить территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения на 5,9547 гектара", – говорится в документе.
Соответственно, территория Жусандалинской государственной заповедной зоны составит 2 757 002,73 гектара.
В нее входят: Балхашский, Илийский, Жамбылский районы Алматинской области; Кордайский, Шуский и Мойынкумский районы Жамбылской области.
Постановление вводится в действие с 23 марта 2026 года.
Жусандалинская государственная заповедная зона – особо охраняемая природная территория республиканского значения, создана в 2001 году. Она расположена на стыке Алматинской и Жамбылской областей, охватывая пустыню Таукум и прилегающие районы. Была создана с целью сохранения уникальных пустынных экосистем, включая защиту сайгаков, верблюдов и джейранов.