Уменьшена территория Жусандалинской заповедной зоны

Принято постановление правительства РК от 10 марта 2026 года об уменьшении территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

"Уменьшить территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения на 5,9547 гектара", – говорится в документе.

Соответственно, территория Жусандалинской государственной заповедной зоны составит 2 757 002,73 гектара.

В нее входят: Балхашский, Илийский, Жамбылский районы Алматинской области; Кордайский, Шуский и Мойынкумский районы Жамбылской области.

Постановление вводится в действие с 23 марта 2026 года.

Жусандалинская государственная заповедная зона – особо охраняемая природная территория республиканского значения, создана в 2001 году. Она расположена на стыке Алматинской и Жамбылской областей, охватывая пустыню Таукум и прилегающие районы. Была создана с целью сохранения уникальных пустынных экосистем, включая защиту сайгаков, верблюдов и джейранов.