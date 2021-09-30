Нигматулин – новому министру экологии: Вы должны говорить на казахском языке

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сделал замечание новому министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву, передает корреспондент zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса при обсуждении законопроекта по защите морской среды Каспийского моря депутат Жанарбек Ашимжанов задал министру несколько вопросов на государственном языке.

Какие организации в нашей республике проводят исследования по изучению биологических ресурсов Каспийского моря? За счет каких источников финансирования проводятся такие исследования? Имеются ли совместные с другими прикаспийскими государствами проекты и программы по изучению флоры и фауны Каспийского моря? Ответьте, пожалуйста, на вопрос на государственном языке, – попросил депутат.

Министр Сериккали Брекешев, в свою очередь, попросил разрешения ответить на вопросы на русском языке.

Спасибо за вопрос. Я немного затрудняюсь ответить на государственном языке не из-за того, что я не знаю казахского языка, я просто не могу полностью сформулировать свои мысли. В этой связи хотел бы ответить на русском языке, если вы разрешите, – сказал он.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что вопрос был задан на государственном языке, соответственно, и ответ должен быть предоставлен на казахском языке.

Вы приходите к нам в первый раз. Но депутат очень уместно сказал. Он задал вопрос на государственном языке и в следующий раз, пожалуйста, отвечайте на вопрос на государственном языке. Вы пришли в парламент, вопрос был на казахском языке, и вы должны ответить на казахском языке. Да, вы обучались за рубежом, знаете иностранные языки, но вы министр, поэтому вы должны говорить на казахском языке, – подчеркнул спикер Мажилиса.

Напомним, министр экологии не первый, кому делают замечание в Мажилисе. Ранее такой критике подвергся министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Тамила Языкова, Нур-Султан