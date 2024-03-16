Фейк: В Казахстане хотят заставить говорить только на казахском языке

В TikTok появилась публикация, где Касым-Жомарт Токаев якобы бескомпромиссно высказался о роли казахского языка. В ней утверждается, что на Курултае в Атырау президент заявил, что в Казахстане все должны говорить только на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Портал stopfake разобрал эту ситуацию и пришел к выводу, что данное видео является фейком.

В публикации в TikTok отмечается высказывание президента: "Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела". Эта строка вырвана из контекста. В своей речи президент говорит о том, что в стране растет спрос на казахский язык, нужно его развивать через просвещение: "никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни".

Полный текст высказывания Токаева:

"С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение.

На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература.

Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела".

Вывод, который сделали эксперты: распространяемое в социальных сетях видео – фейк, "смысл", который решил заложить автор видео, вырван из контекста.

После выступления президента на Национальном курултае многие эксперты отметили его слова о развитии казахского языка. Депутат Мажилиса Максим Рожин в своей публикации отмечает, что на казахском начало говорить все больше жителей страны: "это происходит естественным путем", – считает мажилисмен.

"Являясь государственным и самым распространенным языком в нашей стране, он был, есть и будет одним из факторов для единения нации. Собственно, консолидация казахстанского общества является одной из главных целей Национального курултая как площадки, поэтому экспертные обсуждения перспектив языка были достаточно широкими". Максим Рожин

Депутат остановился и на вышеупомянутой цитате президента. Он отметил, что глава государства прав в своих высказываниях.

"Использовать казахский язык принуждением никто не собирается – все должно быть добровольно и по собственному желанию. Государственный язык развивается эволюционно, и граждане сами способствуют этому, исходя из своих потребностей и интересов". Максим Рожин

Мажилисмен также отметил деятельность международного общества "Қазақ тілі", которым руководят представители нового поколения и вносят свой вклад в развитие языка.

"У нас уже есть конкретные примеры реальных дел в этом направлении, и новые инициативы можно только приветствовать. Главное условие здесь – делать все системно, работать на пользу развития языка и всего общества и, конечно, никого ни к чему не принуждать. Нужно мыслить и работать по-новому, потому что старые методы и подходы работать просто не будут". Максим Рожин

На Национальном курултае, прошедшем в Атырау 15 марта, президент категорично высказался касательно деструктивных религиозных течений: "Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодежи. Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение".