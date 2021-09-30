Честный таксист вернул пассажирам 1,5 млн тенге и золото

23-летний таксист из Алматы вернул забывчивым пассажирам 1,5 миллиона тенге и золотые украшения, сообщает zakon.kz.

Его благородный поступок отметили в полиции города.

19 сентября молодой человек подвозил до дома двух пожилых женщин. Позже он обнаружил, что пассажиры оставили в салоне чемодан с 1,5 миллионами тенге и золотыми украшениями.

Больше недели понадобилось ему, чтобы найти пассажиров и вернуть драгоценный "багаж".

Слова благодарности бабушки не знали границ, она уже потеряла надежду на возврат своих сбережений.

Как отметили в ДП города, мужчина от имени начальника ДП Алматы получил благодарственное письмо и памятный подарок.

Побольше бы таких ответственных парней, и можно не волноваться за будущее государства. Спасибо тебе за твой поступок, – отметил замначальника ДП Абдуали Нашарбеков.