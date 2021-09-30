Депутат возмутился бездействием Генпрокуратуры в поисках фигурантов по делу ЛРТ

Депутат Максат Раманкулов раскритиковал органы Генеральной прокуратуры за отсутствие мер по поиску двух основных фигурантов – бывшего заместителя акима города Астаны (Нур-Султана) Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана. В социальных сетях регулярно появлялись посты членов их семей о роскошной и беззаботной жизни в Нью-Йорке, передает корреспондент zakon.kz.

В депутатском запросе на имя Генерального прокурора Раманкулов напомнил, что не раз депутаты поднимали вопросы по поводу возврата денег из офшоров, выведенных из Казахстана незаконным путем. При этом одним из самых резонансных примеров коррупции и хищений бюджетных средств является проект строительства LRT.

В этом проекте общество возмущает уже даже не сам факт хищений, а их гигантские размеры и брошенные по всей столице незаконченные бетонные опоры, превратившиеся в тысячу памятников воровству и безнаказанности. Подсчитано, что на этот "отечественный Стоунхэдж" было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ. В настоящий момент суд рассматривает апелляцию осужденных по этому делу семи человек. Вместе с тем, вне пределов досягаемости отечественного правосудия оказались двое основных фигурантов – бывшие заместитель акима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан. Правоохранительные органы заявляли об их "международном розыске", – констатировал мажилисмен.

Но, по его словам, казахстанским СМИ стало известно, что "объявленных в розыск Султанбекова и Ардана, в списках Интерпола не значатся".

Это заявление никем не опровергнуто. Между тем, в социальных сетях регулярно появлялись посты членов их семей о роскошной и беззаботной жизни в Нью-Йорке. Получается, фактически никакого розыска указанных лиц не ведется, они спокойно могут тратить украденные у страны миллиарды, а вопрос возвращения этих средств, соответственно, также отложен на неопределенное время. Видимо, наши правоохранители ждут, пока они не потратят все, что "нажито непосильным трудом", – негодует парламентарий.

Депутат добавил, что согласно процедуре, объявление в международный розыск начинается с официального обращения Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола в штаб-квартиру в Лионе во Франции. Но, как заявляли адвокаты осужденных по этому делу лиц, казахстанские прокуроры не смогли "или не захотели" даже правильно оформить поручение в Интерпол.

Поэтому даже при наличии информации о стране пребывания вышеуказанных лиц, никаких действий в их отношении не производится. Так же надо понимать, что незаконно вывезенные средства за границу, при их обнаружении могут быть конфискованы в пользу иностранных государств, как "богатства необъяснимого происхождения", кроме того, это не собственность проворовавшихся чиновников, а средства, принадлежащие казахстанскому народу, – подчеркнул Раманкулов.

В связи с этим мажилисмен потребовал от Генпрокурора ответить на ряд вопросов. В частности, рассказать депутатам направлялся ли правоохранительными органами Казахстана запрос на международный розыск вышеуказанных лиц в Интерпол?

Если да, то по какой причине их имена отсутствуют в базе данных лиц данной международной организации, связано ли это с некачественной подготовкой запроса казахстанских органов? Какая доля бюджетных средств, по данным следствия, похищена этими двумя лицами из общего ущерба по ЛРТ? И какую часть из похищенных бюджетных средств уже удалось вернуть государству? – перечислил он.

Также парламентарий предложил, учитывая практику развитых стран, в случае выявления незаконных капиталов "изымать их в свою пользу" и проработать вопрос по возвращению данных средств обратно, в Казахстан.

В этих целях, по примеру Великобритании, ряда штатов США и других стран, считаем необходимым включить в антикоррупционное законодательство норму о так называемом "богатстве необъяснимого происхождения" и проработать со странами-реципиентами бегства капиталов – двусторонние Соглашения о порядке их возврата народу Казахстана, – заключил Раманкулов.

Оксана Скибан, Нур-Султан