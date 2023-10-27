В Генпрокуратуре нет уголовных дел в отношении Нурлана Нигматулина по Кантару

В Генпрокуратуре подтвердили отсутствие в производстве уголовных дел в отношении Нигматулина по Кантару, сообщает Zakon.kz.

Бывший председатель Комитета национальной безопасности РК Амангельды Шабдарбаев в интервью одному из YouTube-каналов заявил, что Нурлан Нигматулин якобы имел отношение к январским событиям 2022 года.



Между тем в Генеральной прокуратуре РК заявили, что в производстве Службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры уголовных дел в отношении бывшего спикера Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина не имеется.