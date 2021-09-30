В Алматы снова запускают программу по бесплатной стерилизации собак и кошек

В Алматы в рамках программы гуманного регулирования численности бродячих животных с 1 октября по 31 декабря 2021 года продолжится бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных, сообщает zakon.kz.
По информации Управления предпринимательства и инвестиций, планируется охватить порядка 4 тысяч собак и кошек.
К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в базе данных Pet Control.
В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату. Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет, - говорится в сообщении.
Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:
Адреса ветеринарных клиник для бесплатной стерилизации и кастрации
Хотите быть в курсе важных новостей?