В Алматы снова запускают программу по бесплатной стерилизации собак и кошек

В Алматы в рамках программы гуманного регулирования численности бродячих животных с 1 октября по 31 декабря 2021 года продолжится бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных, сообщает zakon.kz.

По информации Управления предпринимательства и инвестиций, планируется охватить порядка 4 тысяч собак и кошек.

К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в базе данных Pet Control.

В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату. Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет, - говорится в сообщении.

Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:

регистрацию первичного обращения владельца животного в книге учета (сбор анамнеза, запись на операцию);

предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции (беременность, овуляция, сниженный иммунитет, отсутствие профилактической вакцинации);

определение живой массы животного и расчет наркоза;

премедикация;

введение в наркоз;

фиксация животного;

подготовка операционного поля;

проведение операции;

использование рассасывающих шовных материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность;

выведение из наркоза;

регистрация физикальных данных в книге учета;

помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;

послеоперационный мониторинг состояния прооперированного животного в течение 3 дней (по телефону);

контроль за состоянием швов на 10-12 сутки после операции для исключения возможных осложнений.

Адреса ветеринарных клиник для бесплатной стерилизации и кастрации