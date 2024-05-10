В Алматы стартовала бесплатная стерилизация и кастрация животных

Программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных с охватом порядка 9 тысяч собак и кошек стартовала в Алматы. Она продлится до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении городского акимата за 10 мая, возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек – от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов – от 6 месяцев до 9 лет.

Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает проведение таких манипуляций, как предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции, премедикацию, введение в наркоз, проведение операции, использование рассасывающих шовных материалов, помещение животного в дневной стационар для наблюдения, послеоперационный мониторинг для исключения возможных осложнений.

К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для занесения в единую базу учета. В случае отсутствия микрочипа и паспорта можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату.

Адреса ветеринарных клиник для бесплатной стерилизации и кастрации собак и кошек:

Ветеринарная клиника "Mastino". Адрес: ул. Есенберлина, 217, телефон: 8 (700) 327-44-89 (запись ведется по WhatsApp). Ветеринарная клиника "Айболит". Адрес: пр. Абая, 26, телефон: 8 (708) 972 02 07. Ветеринарная клиника "VET ELITE". Адрес: ул. Кудерина, 6, телефон: 8 (700) 776 62 50, 8 (708) 653 32 57 (запись ведется по WhatsApp).

Также отмечено, что дополнительная информация о ветеринарных клиниках, которые также примут участие в государственной программе стерилизации и кастрации домашних животных, будет предоставлена по мере заключения договоров на данные услуги.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года все владельцы домашних животных должны поставить на учет своих кошек и собак.