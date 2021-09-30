Госрезерваты по сохранению каспийского тюленя хотят создать в Казахстане 

На XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать госрезерват на Северном Каспии для каспийских тюленей и попросил президента России Владимира Путина, чтобы он поспособствовал обеспечению свободного прохода сайгаков через казахстанско-российскую границу, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан и Россия обладают богатой и уникальной флорой и фауной. Вместе с тем остро стоит вопрос снижения популяции каспийского тюленя, который внесен в Красную книгу обеих стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите их территории обитания и размножения. Предлагается рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии, – сказал Токаев.

Также президент отметил, что другим редким и уникальным животным двух стран является сайгак.

Это уникальное животное, существовавшее в эпоху мамонтов. Благодаря принимаемым мерам по охране популяции сайгаков наблюдается значительный рост их численности. Мы здесь, на территории Казахстана, моим указом запретили отстрел сайгаков. Между тем происходит сокращение территории их обитания из-за расширения сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к нехватке пастбищ и водопоев как для сайгаков, так и для сельхозживотных. Учитывая особенности миграции сайгаков, предлагается поручить пограничным службам обеспечить свободный проход для сезонного перемещения сайги между нашими странами, – подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан