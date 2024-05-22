В Казахстане создадут природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя
"Создать Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК общей площадью 109558,04 гектар, площадью охранной зоны – 69839,62 га, на акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей Казахстана", - говорится в документе.
Комитету рыбного хозяйства предписано установить на картах и в "натуре" – границы земель государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя.
Вместе с тем будет создано республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя" Комитета рыбного хозяйства МСХ РК на территории Мангистауской и Атырауской областей.
Финансирование учреждения будет осуществляться из республиканского бюджета за счет средств, предусматриваемых на содержание особо охраняемых природных территорий.
Постановление вводится в действие с 1 мая 2024 года.
Как поясняют в МСХ, каспийский тюлень внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом отмечается, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида.
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Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.
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