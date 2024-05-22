В Казахстане создадут природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя

Министерство сельского хозяйства подготовило постановление правительства "О создании Государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК общей площадью 109558,04 гектар, площадью охранной зоны – 69839,62 га, на акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей Казахстана", - говорится в документе.

Комитету рыбного хозяйства предписано установить на картах и в "натуре" – границы земель государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя.

Вместе с тем будет создано республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя" Комитета рыбного хозяйства МСХ РК на территории Мангистауской и Атырауской областей.



Финансирование учреждения будет осуществляться из республиканского бюджета за счет средств, предусматриваемых на содержание особо охраняемых природных территорий.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2024 года.

Как поясняют в МСХ, каспийский тюлень внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом отмечается, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида.

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Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей.