Павлодарский клуб выступит в Лиге чемпионов

30 сентября 2021, 15:12
Фото: kff.kz

Завершились игры Чемпионата Казахстана по пляжному футболу, передает zakon.kz.

На песчаных площадках Капшагая за титул сильнейшего боролись пять дружин. Звание чемпиона республики в тринадцатый раз завоевал павлодарский "Арман", который также получил право представлять Казахстан в очередном розыгрыше Кубка европейских чемпионов, сообщает пресс-служба казахстанской федерации футбола.

Серебряные медали завоевала СДЮСШ "Намыс" из Талдыкоргана, третье место досталось команде "Жасыбай" из Павлодарской области.

По итогам Чемпионата номинированы лучшие игроки турнира:

Вратарь – Виктор Чорный ("Арман").
Защитник – Кирилл Ефремов (СДЮСШ "Намыс")
Нападающий – Самат Искаков ("Малайары")
Лучший игрок Чемпионата – Жандос Казыбеков (СДЮСШ "Намыс")

Куандык Шынасилов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?