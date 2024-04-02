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Два клуба квалифицировались в Лигу чемпионов на будущий сезон

Футбол Лига Чемпионов Отбор, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 11:14 Фото: Instagram/inter
Итальянский "Интер" и немецкий "Байер" первыми завоевали путевки в Лигу чемпионов на сезон 2024/25 среди команд европейских ведущих первенств, сообщает Zakon.kz.

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Сначала этого успеха добились представители Бундеслиги. Футболисты "Байера", которые в минувшие выходные обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, обыграв у себя дома "Хоффенхайм" – 2:1.

Данный результат гарантирует "аптекарям" итоговое местоположение в четверке команд немецкого чемпионата, что позволит в дальнейшем выступить в самом престижном турнире Европы.

За семь туров до окончания Бундеслиги отрыв "Байера" от пятого места, где располагается "Лейпциг", составляет 23 очка. Команда Хаби Алонсо сейчас единолично возглавляет таблицу немецкого чемпионата, опережая "Баварию" на 13 очков.


Что касается второй гарантированной путевки в Лигу чемпионов, то она досталась "Интеру". Команда Симоне Индзаги накануне переиграла "Эмполи" со счетом 2:0 и продлила свою серию до 24 матчей без поражений в Серии А.

"Интер" сейчас лидирует в чемпионате Италии, набрав 79 очков.

Футбол Лига Чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 11:14

Фото: Instagram/inter

Лидеры немецкого и итальянского футбола ныне уверенно лидируют в своих чемпионатах.

Если "Интер" стремится к своему юбилейному 20-му чемпионству в Серии А, то "Байер" может сотворить историю Бундеслиги. 

"Фармацевты" могут впервые надеть золотые медали немецкого первенства за 120 лет своего существования. Плюс к этому, команда Алонсо параллельно может выиграть Кубок Германии и Лигу Европы за один сезон.    

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