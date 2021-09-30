В аэропорту Алматы усилят досмотр - пассажирам стоит приехать пораньше

30 сентября 2021, 17:18
Фото: zakon.kz

В Международном аэропорту Алматы с 1 октября усиливают досмотр, в связи с чем пассажирам рекомендуют приехать пораньше, сообщает zakon.kz.

С 1 октября по распоряжению Авиационной администрации Казахстана в связи с проведением оперативно-профилактических мероприятий в Международном аэропорту Алматы вводятся меры по усилению авиационной безопасности – на входе в терминал будет выставлена дополнительная линия досмотра, - говорится в сообщении.

Во избежание очередей пассажирам рекомендовано прибыть в аэропорт с запасом времени, чтобы не опоздать на рейс.


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