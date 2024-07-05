В аэропортах Турции ужесточат досмотр пассажиров

4 июля 2024 года в Турции приняли поправки в Закон о гражданской авиации, которые включают изменение правил досмотра пассажиров в аэропортах, сообщает Zakon.kz.

В главных аэропортах Турции есть два пункта досмотра: при входе в зону общего доступа и в зоне после регистрации на рейс.

Теперь всех пассажиров вместе с их вещами будут проверять и досматривать с помощью технических устройств и, при необходимости, вручную при входе в аэропорт и выходе в зону посадки.

Как пишет Haber, если проверки, проведенные с помощью технических средств, не могут быть завершены, соответствующий пассажир не будет допущен в аэропорт и на самолет, если он/она не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей. При этом отмечается, что положения международных соглашений, стороной которых является Турция, будут сохранены.

Меры авиационной безопасности будут осуществлять частные охранники под надзором органов правопорядка. Они смогут проверять и досматривать пассажиров, их вещи и багаж. В том числе без участия пассажира (под надзором правоохранительных органов) в случае, если возникнет подозрение на нарушение авиационной безопасности. Запрещенные к проносу на борт самолета предметы будут изымать на хранение.

Отметим, что в аэропорту турецкой Антальи в начале июля началась забастовка авиадиспетчеров, что привело к задержкам рейсов.