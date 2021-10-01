Более 2000 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 сентября 2021 года. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 156. В Нур-Султане заразившихся меньше на 35 человек, чем днем ранее, в Шымкенте - на 47 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 284,

в городе Алматы – 498,

в городе Шымкент – 79,

в Акмолинской области – 50,

в Актюбинской области – 97,

в Алматинской области – 233,

в Атырауской области – 68,

в ВКО – 124,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 120,

в Костанайской области – 108,

в Кызылординской области – 56,

в Мангистауской области – 19,

в Павлодарской области – 130,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 50.

Всего в стране подтверждено 886 982 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 200,

в городе Алматы - 586,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 170,

в Актюбинской области - 228,

в Алматинской области - 409,

в Атырауской области - 122,

в ВКО - 201,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 61,

в Карагандинской области - 136,

в Костанайской области - 198,

в Кызылординской области - 48,

в Мангистауской области - 77,

в Павлодарской области - 133,

в СКО - 49,

в Туркестанской области - 43.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 823 453 человека.