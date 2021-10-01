В театре имени Н. Сац прошел вечер классической музыки

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац, где прошел вечер классической музыки.

Вечер был посвящен 30-летию Независимости Казахстана и Дню Святых покровительниц града Алматы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В программе концерта выступили: хор Казахстанского Митрополичьего округа, государственный камерный оркестр "Камерата Казахстана", лауреат международных конкурсов С. Благодарная, лауреат международных конкурсов Р. Бакбергенова, солист Театра оперы и балета имени Абая, лауреат международных конкурсов Е. Шагаров.

Регентом хора Казахстанского Митрополичьего округа является заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Овчинников, отмечающий в этот день свое пятидесятилетие.

В концерте прозвучали произведения Э. Грига, И. Кальмана, П. Чайковского, Ж. Бизе, И. Штрауса, М. Мангытаева, Д. Бортнянского, Г. Львовского и других именитых композиторов мировой классической и духовной музыки.

В рамках концертной программы на сцене легендарного театра состоялось грандиозное выступление воспитанников детской театральной студии "Sats ComUnity" - школы профессионального актерского мастерства, вокала, ораторского искусства и современных танцев для детей, созданной на бесплатной основе при театре им. Наталии Сац. Воспитанники студии показали пластическую композицию в честь чествования христианских святых, почитаемых в лике мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.

На концерте генеральный консул России в Алматы Бобров Е. П. зачитал поздравление от председателя правительства России Михаила Мишустина.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил всех алматинцев и казахстанцев с престольным праздником, пожелал процветания нашей многонациональной Родине, и чтобы в каждом сердце всегда жили Вера, Надежда и Любовь.

Мы живем и трудимся на благословенной земле, где издревле люди, говорящие на разных наречиях, исповедующие разные религиозные взгляды, принадлежащие к разным культурам, привыкли жить в братолюбии и согласии. Это великое сокровище, это сокровище завещано всем нам предками. … Живая вера, основанная на силе Божией, должна подтверждаться искренним стремлением послужить ближнему, помочь страдающему и обездоленному, утешить плачущего и страдающего, вразумить и направить на истинный путь заблуждающегося… Пусть Христос Господь Спаситель укрепит всех нас могуществом силы своей в единомыслии и мире во благо процветания родной Казахстанской земли, - сказал он.

Почетным гостем на вечере классической музыки стал заместитель акима Алматы Бабакумаров Ержан Жалбакович.

Весь вечер на исторической сцене легендарного театра им. Наталии Сац, как всегда, царила атмосфера добра, света и вселенской любви.