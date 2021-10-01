Юлия Путинцева: Не собираюсь замуж в ближайшее время

На кортах НТЦ завершились четвертьфинальные матчи женского турнира Astana Open, передает zakon.kz.

Единственной теннисисткой из Казахстана, которая дошла до стадии 1/4 финала стала Юлия Путинцева. В борьбе за выход в полуфинал Юлия получила достойное сопротивление от россиянки Анастасии Гасановой. Выиграв первую партию – 6:3, Путинцева далее уступила – 4:6, но в третьем сете собралась и всухую переиграла свою оппонентку – 6:0.

Вторая ракетка Казахстана получила поздравления от редакции, поделилась своими мыслями о матче и ближайших планах.

- Юлия, поздравляем с победой. Вы довольны своей игрой? Проиграли сет, затем собрались и вернули себе преимущество на корте, что-то пошло не так?

- Спасибо. Сегодня где-то не получалось с самого начала, где-то проходили удары. Вчерашняя соперница была бьющая, а сегодня противник держала мяч. Ритм менялся, можно сказать, что игра была без скорости, я не могла адаптироваться. Когда пыталась давить, то мячи вылетали, когда уходила в оборону, меня начали катать и разводить. Я в этот момент нервничала и срывалась. Но с течением времени я постепенно нашла свой ритм игры, что привело к успеху.

- На вас не давит психологически статус первой сеяной турнира? Или это преимущество?

- Психологическое давление на соперниц, может быть, и есть, но фору мне, 1:0 например, никто не дает. Поэтому приходится играть со всеми. Знаете, иногда рейтинг не отображает истинного положения игрока. Теннисистка, стоящая на 150-й позиции, может играть на уровне 50-й, и наоборот. Поэтому никакого преимущества не вижу.

- Ваш рейтинг в последние годы стабилен (Юлия Путинцева – 47-я ракетка мира). Что мешает вам подняться выше?

- Честно, меня не устроит и даже топ-20, в который я еще не входила. Я хочу подниматься выше. В прошлом году неплохо выступала, была в четвертьфинале US OPEN и в Риме выиграла турнир. А вот на чемпионате Австралии не удалось показать свою игру из-за жесткого карантина, плюс операция на почки, начало года было очень тяжелым. Вот такие подъемы и спады помешали мне. Я почувствовала свою игру только на Уимболдоне.

- Какие у вас планы на ближайшее время в календарном графике?

- Пока ничего не могу сказать, нужно дожить (смеется). Я уже год без отдыха, можно сказать, конец сезона прошлого был провален из-за COVID-19. Долгое время была в Австралии, тренировалась, либо теннис, либо фитнес. Отдыха не получилось, даже элементарного недельного перерыва не было. Мне надо восстановиться к следующему сезону. А по турнирам если брать, то, в первую очередь, Индиан Уэллс, а дальше видно будет.

- Юлия, бывает такое, что вы делаете долгий перерыв, отдыхаете от тенниса, бросаете ракетку, к примеру, на неделю?

- Да, конечно, бывает. На пару недель, максимум, не более. Ну а потом все заново надо начинать. Вот в прошлом году, во время локдауна, сидела без тенниса в Амстердаме целую неделю.

- Какой матч в карьере вам наиболее запомнился? Может, какой-то курьезный случай?

- Таких памятных матчей особо не выделю. Каждый матч для меня ценен, и я прекрасно помню каждую свою игру. Курьезных тоже нет, если не сказать про предсезонку прошлого года. Я готовилась и должна была играть "Австралию", а ее откладывали не раз. Тренировалась два с половиной месяца, а когда турнир начался, поняла, что я устала.

- С кем из друзей-теннисистов вы чаще общаетесь, с парнями или девушками?

- Больше всего с девочками, россиянками общаюсь, мой близкий друг – Анна Калинская.

- В последнее время несколько известных, топовых теннисисток вступили в брак. Самый свежий пример – Симона Халеп, которая буквально неделю назад справила свадьбу. Мы случайно не увидим Юлию Путинцеву в свадебном платье в ближайшее время?

- (Смеется) Не собираюсь замуж в ближайшее время. Пока планов никаких нет насчет замужества, теннис и все.

Пока мы беседовали с Юлией Путинцевой, определилась ее соперница по полуфиналу. Ей стала шведка Ребекка Петерсон.



Полуфинал пройдет 1 октября на центральном корте, начало матча предварительно в 17:00 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов