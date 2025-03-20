Юлия Путинцева сдалась на старте престижного турнира в США

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла в 1/32 финала турнира серии WTA 1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Там она встретилась с американкой Тейлор Таунсенд (90-я ракетка мира). Матч продлился 2 часа 8 минут и завершился победой Таунсенд со счетом 7:6 (7:2), 1:6, 6:1.

Путинцева сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шестнадцати.

Таунсенд в 1/16 финала встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Ранее Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в США.