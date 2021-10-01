Карагандинке ввели разные вакцины - что известно о ее состоянии

Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев рассказал о состоянии девушки, которой по ошибке сделали вторую прививку от коронавируса другой вакциной, передает корреспондент zakon.kz.

Мы мониторим состояние данной пациентки. Никаких проявлений в поствакцинальном периоде не было. Также в период получения второго компонента никаких реакций у нее не было. На сегодняшний день состояние удовлетворительное, - сказал Гамаль Токсамбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, подобных случаев в регионе не было.

Напомним, в июне одна из жительниц Караганды пожаловалась на то, что ее дочери вкололи второй компонент другого препарата. Первый компонент девушка получала в частной медицинской организации. Это была вакцина Hayat-Vax. Во второй раз она пошла на прививку в другую поликлинику, где ей вкололи "Спутник V".

Позднее в Управлении здравоохранения области сообщили, что по данному факту началась служебная проверка. Медработник, перепутавший вакцины, получил дисциплинарное взыскание и был отстранен от работы в центре вакцинации.

Тамила Языкова