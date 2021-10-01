Гастроли Алматинского театра имени М. Ауэзова начались в Петропавловске

В Петропавловске стартовали гастроли Национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, передает zakon.kz.

Лучшие постановки театра представлены шестью спектаклями.

Открытие гастролей состоялось с постановки "Жүз жылдық махаббат" (авт. Д. Исабеков, реж. А. Какишев), посвященной великому казахскому поэту Магжану Жумабаеву.

В состав труппы театра вошли заслуженные деятели Казахстана, именитые актеры казахстанского кино, такие как Бекжан Турыс, Асылбек Боранбай, Дулыга Акмолда (главный герой интернет-сериала "Сержан братан"), Кунсулу Шаяхметова (уроженка Есильского района, СКО) и другие талантливые мастера сцены.

Делегацию возглавил народный артист Казахстана, председатель Союза театральных деятелей Республики Казахстан Тунгышпай Жаманкулов.

Гастроли в Петропавловске продолжатся до 5 октября текущего года и завершатся постановкой, посвященной великим словам назидания Абая Кунанбаева "Қара".

К слову, именитый театр последний раз радовал своим искусством зрителей самого северного города республики 20 лет назад. А если быть точными, гастролировал дважды: в 1996 и 2001 годах.