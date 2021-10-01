Подозреваемого в преступлении в Казахстане задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого, находящегося в межгосударственном розыске, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По данным УВД Первомайского района столицы, гражданин Китая совершил преступление в Казахстане, затем приехал в Бишкек. Сотрудники КНБ РК объявили 42-летнего Х.Р. в межгосударственный розыск по статье 392 "Умышленное незаконное пересечение государственной границы" УК РК.

Материалы дела направили в Генпрокуратуру для организации экстрадиции задержанного.

Гражданин КНР пока содержится в ИВС ГУВД Бишкека.