В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого за создание финпирамиды

В Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установили гражданина, объявленного в розыск в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД Кыргызстана, система видеонаблюдения идентифицировала его как человека, находящегося в розыске за создание и руководство финансовой пирамидой.

"В последних числах декабря 2023 года в Бишкеке камеры зафиксировали гражданина Казахстана О.А., объявленного в розыск Управлением полиции Медеуского района города Алматы по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" УК РК. Мера пресечения – арест", – говорится в сообщении.

В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти компании позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Вышеуказанный задержанный гражданин О.А., являющийся уроженцем Алматы, также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой. Когда начали задерживать лидеров этого "проекта", имитирующего выгодные инвестиции, ему удалось скрыться.

"Компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков в сумме нескольких миллиардов тенге. В целях увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры. Суд осудил двух вайнеров на пять лет лишения свободы за деятельность в финансовой пирамиде", – говорится в сообщении.

Задержанного в Бишкеке гражданина заключили под стражу.

23 июня 2023 года казахстанским Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды.