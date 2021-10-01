Саакашвили задержали в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о том, что у правоохранительных органов страны была предварительная информация о передвижении экс-президента страны Михаила Саакашвили, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что за политиком следили от Украины до Грузии.

Как уточняется, Саакашвили направлен в пенитенциарное учреждение. Ему грозит не меньше девяти лет тюрьмы.

Ранее бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили прибыл в Грузию. На странице в Facebook он опубликовал видеообращение, где говорится, что впервые за восемь лет приехал на родину.