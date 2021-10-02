Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его (Саакашвили) помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный - нет и никогда, - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы дестабилизировать ситуацию и вопреки всем предупреждениям.

Он (Саакашвили) пришел в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнеров, - сказала Зурабишвили.

Глава государства также поблагодарила представителей правоохранительных органов, отметив, что все равны перед законом.

Кроме того, на своей странице в Facebook задержанный политик удивил СМИ тем, что планирует строить семью с депутатом Верховной Рады Елизаветой Ясько.

Ранее сообщалось, что экс-главу Грузии задержали на конспиративной квартире по приезду на родину. Ему грозит не меньше девяти лет тюрьмы.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми, однако в МВД Грузии тогда заявили ТАСС, что, по имеющейся в ведомстве информации, он не пересекал государственную границу.