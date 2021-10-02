Угроза мозгу: назван фактор, повышающий риск развития деменции

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование с участием более 15 тыс. человек для того, чтобы выяснить, есть ли связь между депрессией у людей в раннем взрослом возрасте и нарушением функций мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Добровольцев разделили на три группы. К первой и второй отнесли людей пожилого (70-89 лет) и среднего (50-69 лет) возраста соответственно, к третьей – молодежь (20-49 лет).

После анализа полученных данных и в результате наблюдения за группой пожилых людей в течение 11 лет, выяснилось, что депрессия в молодости на 73% повышала риск деменции в более позднем возрасте. Кроме того, депрессивные состояния в молодом возрасте связали со снижением когнитивных функций через 10 лет после появления симптомов. Также риск развития слабоумия у пожилых людей повышался на 43%, если у них была депрессия в среднем возрасте.

Ученые объясняют это тем, что гиперактивность центральной нервной системы, предположительно, увеличивает выработку гормонов стресса, что приводит к повреждению гиппокампа – части мозга, необходимой для формирования и хранения воспоминаний. Исследование проводилось с учетом данных о возрасте, поле, расе, уровне образования, весе, наличии диабета и статусе курения.