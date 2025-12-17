Ученые выяснили, что повышает риск деменции

Специалисты отмечают, что у пожилых людей сочетание физической хрупкости и депрессии резко повышает риск деменции. По данным международного исследования, на их совместное влияние приходится около 17% общего риска заболевания, сообщает Zakon.kz.

Авторы проекта проанализировали данные 220 947 участников трех крупных когортных исследований со средним возрастом 64 года. За почти 13 лет наблюдения деменция была диагностирована у 9088 человек, пишет журнал General Psychiatry.

"Анализ показал, что физическая хрупкость увеличивает вероятность деменции более чем в 2,5 раза, депрессия – на 59%. Самый высокий риск отмечен у людей, у которых присутствуют оба фактора – деменция у них развивается более чем в три раза чаще", – отметили авторы исследования.

Врачи отмечают, что оба состояния поддаются коррекции, а значит, их одновременное лечение может снизить риск деменции.

Ранее ученые нашли скрытый фактор, который ускоряет потерю памяти.

