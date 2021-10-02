Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после своего задержания в Тбилиси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом 1 октября сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария, которая навестила его в тюрьме.

Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным, — сказала омбудсмен журналистам.

Саакашвили также требует встречи с консулом Украины, добавила Ломджария.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. С утра появлялись разные сообщения о его местонахождении: сам экс-президент Грузии написал в Facebook, что прибыл в Батуми, при этом власти страны утверждали, что он в Украине. Официально о задержании Саакашвили вечером объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.