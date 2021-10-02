Ликвидирован пожар в Нур-Султане

Силами столичных огнеборцев ликвидирован пожар в торговом доме "Астыкжан", передает zakon.kz.

Площадь пожара предварительно составила 7000 кв.м.

Напомним, 2 октября в 09.42 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-Фараби, 28.

Было установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на третьем этаже. На месте был организован штаб пожаротушения.

В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС Нур-Султана в составе 105 человек и 26 единиц техники, а также восемь поливомоечных машин коммунальной службы.

До прибытия пожарных подразделений из окна второго этажа, спасаясь от пожара, выпрыгнула девушка, 2001 года рождения. Она является сотрудницей мебельного цеха "Универсал". Передана сотрудникам "скорой" в состоянии средней степени тяжести.

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