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Крупный пожар в Семее ликвидировали

Крупный пожар в Семее ликвидировали Фото: Instagram/abaioblysytjd, Telegram/POLICE_of_KZ, коллаж Zakon.kz
В Семее ликвидировали крупный пожар в торговом доме, который произошел в ночь на 6 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О ликвидации пожара в ТД "Акшын" заявили полицейские.

"Пожар ликвидирован. Полиция благодарит граждан за понимание при осуществлении обеспечения правопорядка на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Семее горит крупный вещевой рынок. В двухэтажном здании на первом этаже произошло загорание пластиковых бутиков с различным товаром, с распространением огня на второй этаж и кровлю.

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Затем в ДЧС Абайской области назвали предварительную площадь пожара, которая составила более 4000 кв. м. Также пожарные отметили, что столкнулись со сложностями во время тушения (высокая температура, большая пожарная нагрузка, легковоспламеняющиеся материалы, планировка здания).

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