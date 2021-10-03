Президент поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей страны с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.
Об этом глава государства написал в Twitter.
Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии! - говорится в сообщении.
Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 3, 2021
Сегодня, в первое воскресенье октября, казахстанцы отмечают День учителя.
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