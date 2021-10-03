Президент поздравил учителей с профессиональным праздником

3 октября 2021, 10:31
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей страны с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Об этом глава государства написал в Twitter.

Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии! - говорится в сообщении.

Сегодня, в первое воскресенье октября, казахстанцы отмечают День учителя.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?