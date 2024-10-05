Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поблагодарил педагогов за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию. Он отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.



"По моему поручению был принят специальный закон "О статусе педагога", направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным Законом учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", и это не просто титул, а высокая государственная награда", – сказал президент.

Он подчеркнул, что обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение. По всей республике это наградой уже отмечены 46 педагогов. Также учителям выплачивают надбавку в соответствии с их академической степенью. Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка.





"Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, – около 1 800 обладателей знака "Алтын белгі". Это весьма позитивная тенденция, – подчеркнул Токаев.

Также президент напомнил, что в стране реализуется проект по отбору настоящих лидеров – лучших специалистов в области образования. 134 учителя из числа участников проекта уже назначены директорами школ.

5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник педагогов. В республике долго сохранялась традиция отмечать День учителя в первое воскресенье октября. А в 2023 году были внесены изменения, и праздник получил постоянную дату.

