Астролог назвала самые упорные и стойкие знаки зодиака

Астролог перечислила самые упорные и стойкие знаки зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Бриттани Берингер рассказала, кому удается не унывать в тяжелые времена и начать действовать.

Овны не из тех, кто бросит проблемы, даже если к ним придется не раз возвращаться, чтобы решить. Стремление вырываться вперед и ответственный подход к поставленным задачам позволяют Овнам преодолевать серьезные препятствия. За это представители этого знака должны благодарить их правящую планету Марс, которая отвечает за решительность и настойчивость.

Пламенный и страстный характер Овнов заставляет их идти к успеху, - приводит Берингер слова астролога Эллен Боулз. - Они не боятся потерпеть неудачу или выглядеть глупо, поэтому всегда готовы рискнуть.

Тельцы - упрямы. Но именно эта непоколебимая стойкость и делает их одним из самых неутомимых и упорных знаков зодиака.

Как только они видят цель, то готовы реализовать ее любой ценой, - объясняет Боулз.

Тельцы никогда легко не сдаются и будут настойчиво преодолевать все испытания, которые встретятся на их пути. Во многом это связано с тем, что они относятся к земной стихии, в основе которой лежит, прежде всего, стабильность.

Козероги выкладываются на все сто, когда ставят перед собой цель.

Козероги более медлительные по сравнению с другими знаками зодиака, но у них на это есть уважительная причина, - говорит Боулз. - Они все видят наперед, поэтому действуют постепенно. Они не из тех, кто хочет мгновенно получить результат.

Еще одна удивительная черта Козерогов - они редко расстраиваются, когда какую-то задачу становится тяжело исполнить. Это может быть связано с правящей планетой этого знака - Сатурном, которая отвечает за строгую дисциплину. Козероги - гиперреалисты, поэтому знают, если грамотно рассчитают силы, то преодолеют все.