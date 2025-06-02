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Советы

Астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку зодиака

Отношения, пара, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 06:20 Фото: pexels
Щедрость – не всегда про деньги. Иногда она проявляется во времени, внимании, готовности поддержать, даже если самому тяжело. Среди мужчин есть такие, для кого отдавать, – это естественно, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, на щедрость у мужчин могут влиять звезды.

Телец

Если он влюблен, то щедр не только на подарки, но и на заботу, комфорт, тепло. Мужчины-Тельцы умеют превращать отношения в уютный мир, где не нужно ни в чем нуждаться. Они редко экономят на том, кто им дорог, и скорее сами откажутся от чего-то, чем оставят партнершу без внимания.

Лев

Лев по природе король, и как любой король, он любит одаривать тех, кто рядом. Он не скупится на комплименты, эмоции, громкие жесты. С мужчиной-Львом вы можете оказаться на ужине в дорогом ресторане, а потом получить кольцо "просто так". Но его щедрость – это не только эффектность. Он вкладывает в отношения душу и стремится быть источником радости.

Стрелец

Мужчина-Стрелец может казаться легкомысленным, но его щедрость – безгранична. Он не просто делится, он щедро включает вас в свою жизнь. Приключения, эмоции, впечатления – все с размахом. Ему нравится делать сюрпризы, радовать, поддерживать. Финансово он может быть не самым расчетливым, но зато он точно не считает расходы на любимую.

Рыбы

Мужчина-Рыбы – романтик, и щедрость его чувств порой затмевает все материальное. Он может отдать последнее ради счастья любимой и не заметить, что остался ни с чем. Это люди, которые умеют сопереживать, поддерживать, обнимать, когда плохо, и радоваться вашим победам сильнее, чем своим.

Весы

Весы умеют быть внимательными до мелочей. Их щедрость – в тонких жестах, в умении видеть, что вам нужно, и давать это без просьб. Он подарит цветы, просто потому что вы грустите, он сам предложит помощь, он запомнит, что вы любите ванильный чай и принесет его в самый нужный момент.

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Аксинья Титова
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