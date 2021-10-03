Правящая партия Грузии празднует победу на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на местных выборах в Грузии, сообщает zakon.kz.

Если она подтвердится, то это восьмые по счету выборы, на которых победила "Грузинская мечта" после прихода к власти в 2012 году, передает ТАСС.

Всего в выборах участвовали более 40 партий. Официальных итогов плебисцита пока нет, однако грузинские телеканалы публикуют данные экзитполов.

Но пока что информация противоречивая: проправительственные медиа заявляют о победе правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во всех муниципальных образованиях, оппозиционные СМИ, напротив, сообщают, что победа достается "Единому национальному движению" (ЕНД) - крупнейшей оппозиционной партии, основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

Несмотря на отсутствие официальных данных от ЦИК, представители правящей партии уже поздравили сторонников с победой.

Явка предварительно составила около 51%.

Саакашвили вернулся в Грузию из Украины за день до выборов после восьми лет эмиграции. Его задержали. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Саакашвили не следует просить пощады.