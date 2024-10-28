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Парламентские выборы в Грузии: кто победил, и что будет дальше

Парламентские выборы в Грузии , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 17:48 Фото: freepik
В Грузии прошли очередные парламентские выборы, в которых правящая партия "Грузинская мечта" сохранила большинство. По данным ЦИК Грузии на 17:00 (по времени Астаны) 28 октября, партия получила почти 54% голосов, а явка избирателей достигла 58,94%, сообщает Zakon.kz.

О размахе политических предпочтений в Грузии говорит красноречивый факт. К выборам осенью 2024 года были допущены 18 партий. Для прохождения в парламент кандидатам необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

При этом парламентские выборы в Грузии проводились по пропорциональной системе и с использованием электронных технологий. В традиционном порядке голосование прошло только на 10% избирательных участков.

Теперь, после победы, из 150 мандатов в парламенте "Грузинская мечта" получает 89, остальные места разделят оппозиционные партии: блок "Коалиция за перемены", коалиция "Единство – национальное движение" (ЕНД), "Сильная Грузия", и "Гахария для Грузии".

Бывший премьер-министр Грузии (он же – глава партии "Грузинская мечта") Бидзина Иванишвили поздравил своих сторонников с победой, однако такая победа может не всем прийтись по душе.

"Оппозиция и иностранные дипломаты назвали выборы переломным моментом, который определит, сблизится ли Грузия с Западом или отступит в сторону России на фоне войны в Украине", – написало Reuters.

Уже известно, что "Единство – национальное движение" и "Коалиции за перемены", партия "Лело", состоящая в коалиции с "Сильной Грузией", не признали итоги выборов.

Не признала выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает в декабре этого года. Она считает, что результаты голосования были "тотально сфальсифицированы" в пользу "Грузинской мечты". Поэтому она призвала граждан принять участие в протестах, сообщает BBC.

В ответ на это премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что глава Грузии Саломе Зурабишвили не сможет заблокировать проведение первого заседания нового созыва, и парламент начнет работу в любом случае.

Что касается реакции официальных зарубежных лиц, то "Грузинскую мечту" уже поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом ВВС отмечает, что "Грузинская мечта" продолжает позиционировать себя как сила, которая приведет Грузию в Евросоюз, сохранив при этом баланс в отношениях с Москвой.

"Именно это правительство поведет Грузию по пути Европейской интеграции. В 2030 году Грузия будет страной, прекрасно подготовленной к вступлению в Евросоюз", – приводит ВВС слова представителя "Грузинской мечты" Мака Бочоришвилли.

В целом, многие аналитики склоняются к мысли, что партия Иванишвили, безусловно, сформирует правительство, но эта процедура будет всячески саботироваться оппозицией.

Несмотря на то, что эти выборы поистине считаются для Грузии поворотными (для них даже выделили дополнительный выходной в пятницу), в них было много так называемого электорального тумана, что является следствием непростой политической обстановки в стране, считает политолог Эдуард Полетаев.

"На Грузию оказывалось мощнейшее информационное и психологическое давление совершенно разными зарубежными странами, пытающимися так или иначе повлиять на Грузию".Эдуард Полетаев

В том, что правящая политическая партия победит, – никто не сомневался. С другой стороны, там мощнейшая оппозиция, которая всегда критиковала и будет критиковать "Грузинскую мечту" только потому, что она есть. Эта оппозиция будет иметь достаточно большой вес в парламенте. Поэтому теперь следует ожидать периода взаимодействия и долгих переговоров победившего большинства и оппозиции. При этом при любом раскладе Грузия будет пытаться стать частью Европы, считает эксперт.

"Для Казахстана эти выборы важны тем, что они еще раз показывают две вещи: тенденцию к уменьшению количества активных избирателей и демонстрацию того, как много зарубежных "интересантов" в жизни той или иной республики бывшего СССР".Эдуард Полетаев

Самое главное для Казахстана – это сохранение стабильности в дружественной стране. Тем более, что казахстанский бизнес занимает одно из ведущих мест по инвестициям в экономику Грузии, подвел итог политолог.

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