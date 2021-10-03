Здание акимата загорелось в Восточном Казахстане

3 октября 2021, 22:09
Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Спасателями ликвидировано возгорание в административном здании акимата, сообщает zakon.kz.

Пожар произошел в здании акимата Усть-Каменогорска на улице Горького в одном из кабинетов, расположенном на пятом этаже.

Прибывшие пожарные подразделения обнаружили, что горит пол.

Оперативные действия огнеборцев позволили ликвидировать огонь на площади 121 кв. м и не дали ему распространиться. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами. пресс-служба ДЧС ВКО


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