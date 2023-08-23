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В Усть-Каменогорске слепого котенка спасали из под обшивки здания акимата

спасатели помогли слепому котенку Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Котенок забрался под обшивку здания акимата в Усть-Каменогорске и застрял. Очевидцы вызвали службу ЧС, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО аккуратно извлекли бедное животное, оставшееся в "заложниках" пространства между обшивкой и зданием.

"Котенок оказался слепым. Спасатели передали его в зооклинику. В операции по оказанию помощи котенку участвовали и сотрудники акимата". Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее сообщалось, что в Алматы комфортные условия для бродячих кошек созданы в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах. Проект инициирован общественным фондом Animal Security и реализуется за счет спонсорских средств совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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