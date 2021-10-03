Барыс проиграл третью подряд игру на выезде

3 октября 2021, 22:53
Фото: hcbarys.kz

ХК "Барыс" в рамках игр КХЛ проводил матч с ярославским "Локомотивом", передает zakon.kz.

Ярославцы в ранге хозяев встречи одержали волевую победу, проигрывая по ходу матча 0:2. Казахстанцев в начале первого периода вывели вперед Кертис Волк и Якоб Берглунд. "Локомотив" усилиями Александра Полунина и Павла Кудрявцева быстро сравняли счет – 2:2. Во втором периоде Даррен Дитц снова увеличил преимущество "Барыса" в одну шайбу, но хозяева и здесь ответили результативным голом Артура Каюмова.

Точку в матче за 6 минут до окончания игры поставил игрок "Локомотив" Александр Полунин, оформив дубль, тем самым принеся победу своей дружине – 4:3.

Куандык Шынасилов


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