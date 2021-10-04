Самолет врезался в здание на севере Италии - 8 погибших

4 октября 2021, 01:23
Фото: PxHere

Небольшой частный самолет разбился в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе. В результате происшествия погибли восемь человек, сообщает zakon.kz.

Воздушное судно с двумя пилотами и шестью пассажирами, среди которых был ребенок, вылетело из аэропорта Линате и направлялось на Сардинию. По данным местного издания Newsbook со ссылкой на региональное агентства по чрезвычайным ситуациям, в результате катастрофы выживших нет.

После падения самолета здание парковки загорелось. В этот момент в здании никого не было, оно находилось на ремонте. Вспыхнул пожар. Также загорелись несколько автомобилей, припаркованных у здания.


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