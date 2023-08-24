В аэропорту Алматы оштрафовали подростка за курение на борту самолета

В алматинском аэропорту транспортные полицейские оштрафовали 17-летнего пассажира за курение на борту воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в транспортной полиции, по прилету авиарейса сообщением Атырау-Алматы авиакомпании Air Astana сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту командира воздушного судна передан правонарушитель.

"Им оказался 17-летний житель Атырау, который во время полета потреблял табачное изделие в уборной комнате самолета. Данный правонарушитель в присутствие законных представителей был привлечен к административной ответственности по ч. 1-2 ст. 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий, электронных систем потребления на борту воздушного судна" и на него наложено административное взыскание в виде штрафа 10 МРП (34 500 тенге)", - сообщили в транспортной полиции.

Кроме того, в отношении законного представителя несовершеннолетнего подростка возбуждено и рассмотрено административное производство по ст. 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", на которого также наложен административный штраф в размере 10 МРП.

С начала этого года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения были сняты с авиарейсов 395 граждан, в том числе за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 130, за распитие алкогольных напитков – 191.