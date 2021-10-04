COVID-19 подтвердился у 1717 человек за сутки в Казахстане

4 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 236 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 65 новых случаев КВИ меньше, чем за 2 октября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 288,
  • в городе Алматы – 429,
  • в городе Шымкент – 28,
  • в Акмолинской области – 53,
  • в Актюбинской области – 38,
  • в Алматинской области – 133,
  • в Атырауской области – 23,
  • в ВКО – 100,
  • в Жамбылской области – 47,
  • в ЗКО – 51,
  • в Карагандинской области – 179,
  • в Костанайской области – 107,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 122,
  • в СКО – 72,
  • в Туркестанской области – 26.

Всего в стране подтверждено 892 710 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1913 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 275,
  • в городе Алматы - 439,
  • в городе Шымкент - 21,
  • в Акмолинской области - 131,
  • в Актюбинской области - 68,
  • в Алматинской области - 317,
  • в Атырауской области - 124,
  • в ВКО - 168,
  • в Жамбылской области - 3,
  • в ЗКО - 1,
  • в Карагандинской области - 154,
  • в Костанайской области - 8,
  • в Кызылординской области – 86,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 47,
  • в СКО - 30,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране выздоровел 830 241 человек от COVID-19.


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