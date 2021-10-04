Врач назвала нежелательные для людей старше 45 лет продукты

По словам диетолога, некоторые продукты могут привести к развитию опасных заболеваний во взрослом организме, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила врач-диетолог Анна Петрова в беседе с "Вечерней Москвой".

Она рассказала, что в первую очередь людям старше 45 лет нужно отказаться от сладкой выпечки, поскольку в этом возрасте мучное имеет крайне пагубное воздействие на организм. У таких продуктов высокий гликемический индекс, большое количество трансжиров и сахара. Их потребление негативно сказывается на коже, вызывает отечность, замедляет умственную деятельность и портит фигуру.

Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам, которых сегодня много. Это торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец-то мучное можно заменить на сухофрукты, но переедать их тоже не стоит, ведь они калорийные,- рассказала диетолог.

Помимо прочего, людям старшего возраста следует исключить из рациона сахар и его производные - шоколад, конфеты, мармелад, поскольку эти продуты ведут к развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера.

Врач посоветовала заменить шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять темный шоколад. Также людям старше 45 противопоказаны консервы, алкогольные напитки и любые виды переработанного мяса - колбасы, бекон, сосиски.