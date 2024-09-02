Диетологи назвали три продукта, которые нежелательно есть на завтрак

Завтрак – важнейший прием пищи, который задает тон на весь день. Диетологи назвали три завтрака, которые, несмотря на свою популярность, не рекомендуют к утреннему употреблению, сообщает Zakon.kz.

1. Хлопья

Хлопья, широко рекламируемые как здоровый завтрак, могут стать источником некоторых проблем. Несмотря на надписи на упаковке о "цельнозерновых" и "богатых клетчаткой" ингредиентах, эти продукты часто содержат высокие дозы сахара, добавок и масел. Основной питательный элемент хлопьев – углеводы, что означает кратковременное насыщение и быстрое возвращение голода. Ежедневное употребление таких продуктов может привести к развитию диабета, ожирению и ослаблению иммунной системы.

2. Кофе из кофейни

Такой напиток часто содержит много сахара, сиропов и других добавок, превращающих его в калорийную бомбу. Также кофе из кофейни может быть приготовлен на оборудовании, которое редко чистится, что снижает качество напитка и может привести к потреблению несвежих или загрязненных продуктов.

3. Растительное мясо

Для тех, кто решил отказаться от животного мяса, растительные аналоги кажутся отличной альтернативой. Однако диетологи предостерегают: растительное мясо может быть даже более вредным, чем традиционные мясные продукты. Гидрогенизированные масла и искусственные добавки, используемые для придания растительному мясу вкуса и текстуры, часто оказываются токсичными для организма, способствуя засорению сосудов.

Ранее ученые Университета Мердока (Австрия) установили, что употребление более трех чашек кофе в день может стать причиной ускоренного снижения когнитивных способностей с возрастом.