Португалия стала лучшей футзальной сборной мира

В Литве завершился девятый чемпионат мира по футзалу, передает zakon.kz.

В финале встретились обидчик сборной Казахстана - команда Португалии и действующий чемпион мира - сборная Аргентины.

Чемпионы Европы 2018 года первыми распечатали ворота Аргентины, на 15-й с передачи Тиагу Бриту забил Пани. А за две минуты до этого гола с площадки был удален один из лидеров аргентинцев Борутто.

После перерыва Пани оформил дубль, но "альбиселеста" сохранила интригу, Клаудиньо сократил отставание. Счет 2:1 стал финальным - штурм южноамериканцев ни к чему не привел. Аргентина сложила полномочия лидера мирового футзала. Португальцы были более удачливы, и впервые в своей истории завоевали золотые медали мирового первенства.

В матче за третье место Бразилия обыграла Казахстан - 4:2. Пятикратные чемпионы мира бразильцы во второй раз в своей истории завоевывают бронзу. Казахстан - на недосягаемой ранее для себя высоте: четвертый по итогам чемпионата мира.

Куандык Шынасилов