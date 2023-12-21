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Сборная Казахстана по футзалу победила во всех матчах отбора на ЧМ-2024

Сборная Казахстана по футзалу победила во всех матчах отбора на ЧМ-2024 Фото: скриншот
Сборная Казахстана в заключительном матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу обыграла на выезде команду Румынии, сообщает Zakon.kz.

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Встреча группы A Элитного раунда в Бухаресте, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Рикардо Кака.

В первом тайме на восьмой минуте Чингиз Есенаманов забил первый гол. Во второй половине встречи Биржан Оразов (26 минута) установил окончательный счет.

Чемпионат мира 2024 пройдет в Ташкенте с 6 сентября по 14 октября. Жеребьевка 24-х команд пройдет летом. 

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