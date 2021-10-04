ФИФА наградила игроков сборной Казахстана спецпризами

3 октября в Литве финишировал девятый чемпионат мира по футзалу, передает zakon.kz.

По его итогам Международная федерация футбола отметила лучших игроков данного мирового первенства. Два игрока сборной Казахстана по футзалу попали в "топ-лист лучших" по разным номинациям.

"Золотой мяч" выиграл лидер сборной Португалии Рикардиньо.

"Серебряный мяч" забрал другой португалец - Пани Варела.

"Бронзовый мяч" достался игроку сборной Казахстана Дугласу.

"Золотую бутсу" завоевал бразилец Феррао, у него девять голов.

"Серебряную бутсу" получил португалец Пани Варела (8).

"Бронзовую бутсу" увозит в Казахстан Тайнан (6).

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Куандык Шынасилов