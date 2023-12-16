Лучшего игрока сборной Казахстана по футзалу назвали болельщики
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По итогам голосования, которое проводили в социальных сетях сами футболисты, за сутки лучшим стал Дуглас Джуниор. Он стал автором второго, победного, гола в матче со сборной Нидерландов.
На втором месте, по мнению фанатов, расположился Даурен Турсагулов, а третью позицию занял капитан команды, Игита.
В минувший четверг, 14 декабря, в Астане состоялся исторический матч отбора на Чемпионат мира по футзалу между Казахстаном и Нидерландами. Казахстанские спортсмены всухую обыграли соперников на своем поле и вышли в ЧМ 2024 года.