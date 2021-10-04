Какие полномочия получат сельские акимы

Министерство национальной экономики разработало Концепцию к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного самоуправления", сообщает zakon.kz.

В настоящее время действующая система государственного управления в Казахстане требует более ускоренного развития в части вовлечения граждан в процесс принятия решений, а также самостоятельное решение вопросов местного значения. Ускоренность данного процесса будет отвечать сложившимся ожиданием граждан быть вовлеченными в принятие наиболее важных вопросов на местах, - говорится в документе.

В частности, планируется дальнейшая децентрализация власти и создание действенной системы местного самоуправления.

Будут приняты меры по поэтапному разграничению полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов бюджетов сельских округов.

С внедрением самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления необходимо придание большей самостоятельности как сельскому акиму, так и органам местного самоуправления, - отмечают разработчики.

С учетом потенциала института местного самоуправления на селе значительным шагом будет передача с районного уровня на уровень села функций по:

решению вопросов благоустройства и внешнего оформления общественных мест;

организации выставочно-ярмарочной деятельности;

учету и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы;

организации раздельного сбора коммунальных отходов;

оказанию электронных услуг с применением информационных систем в пределах своей компетенции и др.

Как считают разработчики документа, передача вышеуказанных функций на уровень местного самоуправления создаст условия для своевременного выявления и решения текущих проблем с расширением общественного самоуправления.

Также отмечается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления приведет к закреплению за каждым уровнем присущих ему полномочий и позволит повысить ответственность каждого уровня управления, исключить дублирование функций и полномочий между уровнями, эффективно использовать ресурсы для решения задач местного значения и расширить самостоятельность органов местного самоуправления.

Кроме того, предусматривается вовлечение граждан в местное самоуправление.

Законодательно будет установлен порядок формирования и полномочий сходов местного сообщества, различные инструменты вовлечения граждан, в том числе с использованием современных подходов и цифровых технологий. Также необходимо учесть значимость интернет-сообществ как эффективного инструмента развития местного самоуправления и повышения гражданской активности.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить успешную преемственность в дальнейшем развитии института местного самоуправления, а также вывести рассмотрение и решение вопросов местного самоуправления на качественно новый уровень, - говорится в концепции.

Также планируется упрощение бюджетных процедур.

Введение прямых выборов акимов сельских округов и предоставление самостоятельного бюджета требуют создания представительного органа, который будет принимать непосредственное участие в управлении сельским округом от лица всех его жителей.

В сельских округах путем преобразования действующего собрания местного сообщества будет создан представительный орган местного самоуправления с функциями представительного органа - Кенес.

Вместе с тем в полномочия Кенеса будут входить утверждение плана развития местного сообщества, согласованного со сходом местного сообщества, утверждение бюджета, а также осуществление контроля над его исполнением.

Будет внедрен особый порядок работы с бюджетом местного самоуправления, который позволит значительно оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать (или исключить) предоставление отчетностей в ручном режиме и так далее.

Кроме того, планируется запустить пилотный проект по новой структуре исполнительного органа - администрация местного самоуправления.

В рамках пилотного проекта будет апробировано создание администрации местного самоуправления, организационно-правовая форма которого позволит оказывать ряд услуг по обеспечению жизнедеятельности местного сообщества, в том числе платных услуг, определяемых Кенесом.

Это позволит оптимизировать многие бизнес-процессы в деятельности администрации местного самоуправления для обеспечения гибкости, оперативности и эффективности их деятельности по решению вопросов местного значения, - считают разработчики проекта.

При этом штатная численность административных государственных служащих аппарата акима (администрации) останется в рамках, определенных лимитом штатной численности для сельских округов. При этом аким сельского округа сможет принимать дополнительных работников по трудовому договору за счет экономии бюджетных средств или поступлений.

Документ предусматривает и разграничение полномочий Общественных советов местных исполнительных органов и территориальных советов местного самоуправления.

Полный текст проекта концепции можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 18 октября.