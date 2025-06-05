Акимам в Казахстане дадут больше полномочий
Депутат Сената Марат Кожаев озвучил, что на современном этапе развития Казахстана одной из основных задач военного строительства является совершенствование системы территориальной обороны в целях обеспечения национальной безопасности.
"Учитывая важность создания правовой основы территориальной обороны, я поддерживаю рассматриваемый закон. При этом, согласно статье 10 закона, Министерство обороны, как уполномоченный орган, разрабатывает правила подготовки и ведения, определяет перечень объектов, обеспечивает территориальные войска вооружением, а также осуществляет государственный контроль в рассматриваемой сфере", – дополнил он.
Сенатор отметил, что в то же время статья 13 данного закона устанавливает, что аким является начальником территориальной обороны соответствующей административной территориальной единицы и несет ответственность за ее организацию и состояние.
"В этой связи у меня возникает вопрос: как будет выстроена эта вертикаль подчиненности и отчетности? Будет ли издан подзаконный нормативный, правовой акт, определяющий, какие решения принимает Министерство обороны, какие решения принимает аким, чтобы избежать дублирования или пробелов в вопросах организации и ведения территориальной обороны?" – уточнил Кожаев.
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что в данном законопроекте предусмотрено, что руководитель местного исполнительного органа является начальником зоны территориальной обороны.
"Разработан указ президента об организации системы территориальной обороны. Нормативно-правовой акт будет закрытого характера, в нем будут предусмотрены все вопросы подчиненности и ответственности уполномоченных органов, Министерства обороны и местного исполнительного органа", – ответил Камалетдинов.
Ранее Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана.