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Общество

Акимам в Казахстане дадут больше полномочий

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 5 июня 2025 года в Сенате рассказал, как будет функционировать система территориальной обороны Казахстана после принятия нового закона, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Марат Кожаев озвучил, что на современном этапе развития Казахстана одной из основных задач военного строительства является совершенствование системы территориальной обороны в целях обеспечения национальной безопасности.

"Учитывая важность создания правовой основы территориальной обороны, я поддерживаю рассматриваемый закон. При этом, согласно статье 10 закона, Министерство обороны, как уполномоченный орган, разрабатывает правила подготовки и ведения, определяет перечень объектов, обеспечивает территориальные войска вооружением, а также осуществляет государственный контроль в рассматриваемой сфере", – дополнил он.

Сенатор отметил, что в то же время статья 13 данного закона устанавливает, что аким является начальником территориальной обороны соответствующей административной территориальной единицы и несет ответственность за ее организацию и состояние.

"В этой связи у меня возникает вопрос: как будет выстроена эта вертикаль подчиненности и отчетности? Будет ли издан подзаконный нормативный, правовой акт, определяющий, какие решения принимает Министерство обороны, какие решения принимает аким, чтобы избежать дублирования или пробелов в вопросах организации и ведения территориальной обороны?" – уточнил Кожаев.

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что в данном законопроекте предусмотрено, что руководитель местного исполнительного органа является начальником зоны территориальной обороны.

"Разработан указ президента об организации системы территориальной обороны. Нормативно-правовой акт будет закрытого характера, в нем будут предусмотрены все вопросы подчиненности и ответственности уполномоченных органов, Министерства обороны и местного исполнительного органа", – ответил Камалетдинов.

Ранее Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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