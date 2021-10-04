Полиция и КНБ провели спецоперацию в Алматинской области

4 октября 2021, 18:35
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В ходе проведенной в Алматинской области спецоперации полицейские изъяли оружие и боеприпасы, сообщает zakon.kz.

30 сентября в Карасайском районе сотрудниками УПЭ ДП Алматинской области совместно с ДКНБ города Алматы и Алматинской области задержан сторонник деструктивного религиозного течения.

20-летний парень занимался незаконным приобретением, сбытом, хранением и перевозкой огнестрельного оружия. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 ч.1 УК РК. В ходе обыска дома подозреваемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, видеокассеты и литература религиозного содержания. пресс-служба ДП Алматинской области

По делу назначены экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


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